«Динамо» сыграет первый матч на новом стадионе в мае

Председатель комиссии Российского футбольного союза (РФС) по сертификации стадионов оценил готовность новой арены москвичей. По его словам, матч 30-го тура «Динамо» против «Арсенала» с вероятностью в 99% пройдет на стадионе в Петровском парке.

«Вероятность проведения матча «Динамо» — «Арсенал» на стадионе в Петровском парке — 99%. По регламенту, за 10 дней должен приниматься футбольный газон. По нашим данным, рост травы идет интенсивно, пошло укрепление корневой системы, после прошивки поле будет готово для того, чтобы принять матч 26 мая. Конечно, решение будет принимать комиссия, но оно, думаю, будет положительным», — сообщил Зорков.

Решение о проведении матча на стадионе в Петровском парке должно быть принято 16 мая. В случае положительного ответа, игра между «Динамо» и «Арсеналом» станет для стадиона первой после его закрытия на реконструкцию в 2008 году. Новый футбольный стадион бело-голубых сможет принять на своих трибунах до 26 тыс. зрителей.

Фото: пресс-служба АО «УК «Динамо»

Источник: ТАСС