Самюэль Жиго: «Игра с ЦСКА — это битва за Москву!»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго дал интервью на кануне матче с ЦСКА. Француз поделился мыслями о предстоящем дерби.
— Что вы думаете о команде ЦСКА?
— Безусловно, это хорошая команда. Посмотрите на таблицу — и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в российской Премьер-Лиге. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника.
— До приезда в Россию вам была знакома эта команда?
— Да, по выступлениям в еврокубках.
— ЦСКА — самый принципиальный соперник «Спартака» в чемпионате страны?
— Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра — с ЦСКА!» Значит, для меня тоже.
— А как же «Зенит»?
— Все-таки «Зенит» — команда из другого города, а с ЦСКА — это битва за Москву! Именно в этом дерби решается, какая команда лучшая в столице.
— Какие качества должны проявить спартаковцы, чтобы победить?
— Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива. Кто дружнее за полем и на поле, кто будет отчаяннее сражаться, кто предстанет Командой — тот и победит! Надеюсь, так будут говорить о нас после матча.
— Вы готовитесь к этому дерби как-то особенно или же как обычно?
— Что касается тренировочного микроцикла, то он обычный. А вот настрой совершенно иной. У всех игроков без исключения! И все в этот день хотят выйти на поле. Даже те, кому не рекомендуют врачи.
— Кто из атакующей группы ЦСКА представляет для вас наибольшую опасность?
— Молодой центрфорвард, который часто забивает и который играет за сборную России. Фамилия крутится в голове, но вспомнить, увы, не могу…
— Чалов?
— Да, да, Чалов!
— Насколько остро вы реагируете по ходу дерби на судейские решения и способно ли какое-либо из них выбить вас из колеи?
— В игре, да еще в такой, случается всякое. И игроки, и судьи — обычные люди, а людям свойственно ошибаться. Вообще-то, до матча о судействе не думаю вовсе. Зачем на этом зацикливаться, если от меня ничего не зависит? Ну а те, от кого зависит, полагаю, назначают на дерби лучших арбитров, и они будут судить, забыв о названии, и различать футболистов только по цвету формы.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт «Спартака»