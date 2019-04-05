Самюэль Жиго: «Игра с ЦСКА — это битва за Москву!»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго дал интервью на кануне матче с ЦСКА. Француз поделился мыслями о предстоящем дерби.

— Что вы думаете о команде ЦСКА?

— Безусловно, это хорошая команда. Посмотрите на таблицу — и сами в этом убедитесь. На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в российской Премьер-Лиге. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника.

— До приезда в Россию вам была знакома эта команда?

— Да, по выступлениям в еврокубках.

— ЦСКА — самый принципиальный соперник «Спартака» в чемпионате страны?

— Когда пришел в «Спартак», мне сразу сказали: «Самая важная для нас игра — с ЦСКА!» Значит, для меня тоже.

— А как же «Зенит»?

— Все-таки «Зенит» — команда из другого города, а с ЦСКА — это битва за Москву! Именно в этом дерби решается, какая команда лучшая в столице.

— Какие качества должны проявить спартаковцы, чтобы победить?

— Дерби — это прежде всего борьба и сплоченность коллектива. Кто дружнее за полем и на поле, кто будет отчаяннее сражаться, кто предстанет Командой — тот и победит! Надеюсь, так будут говорить о нас после матча.

— Вы готовитесь к этому дерби как-то особенно или же как обычно?

— Что касается тренировочного микроцикла, то он обычный. А вот настрой совершенно иной. У всех игроков без исключения! И все в этот день хотят выйти на поле. Даже те, кому не рекомендуют врачи.

— Кто из атакующей группы ЦСКА представляет для вас наибольшую опасность?

— Молодой центрфорвард, который часто забивает и который играет за сборную России. Фамилия крутится в голове, но вспомнить, увы, не могу…

— Чалов?

— Да, да, Чалов!

— Насколько остро вы реагируете по ходу дерби на судейские решения и способно ли какое-либо из них выбить вас из колеи?

— В игре, да еще в такой, случается всякое. И игроки, и судьи — обычные люди, а людям свойственно ошибаться. Вообще-то, до матча о судействе не думаю вовсе. Зачем на этом зацикливаться, если от меня ничего не зависит? Ну а те, от кого зависит, полагаю, назначают на дерби лучших арбитров, и они будут судить, забыв о названии, и различать футболистов только по цвету формы.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Спартака»