Альваро Мората не планирует возвращаться в «Челси»

Нападающий перешел в «Атлетико» зимой на правах аренды из «Челси». Лондонцы в июле могут вернуть игрока, но испанец желает остаться в Мадриде и отработать свой контракт с «матрасниками» до конца.

Как сообщают испанские СМИ, Альваро Мората доволен своим выступлением за мадридский клуб и уже сообщил агенту о своем желании остаться в «Атлетико» в следующем сезоне.

В период с 1 по 15 июля «Челси» должен предупредить «Атлетико», в случае желания вернуться своего футболиста в расположение команды. Однако Мората сам не видит смысла возвращаться в Лондон. Главный тренер «синих» Маурицио Сарри дал испанцу понять, что делает ставку на Оливье Жиру и Гонсало Игуаина.

Арендное соглашение Мораты с мадридским клубом действует до 2020 года. У «матрасников» есть опция выкупа футболиста, но она не является обязательной.

В текущем сезоне Примеры Мората в составе «Атлетико» провел 10 матчей и забил 5 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: AS