Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА. Команда заняла 46-е место.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на четыре позиции и по состоянию на 4 апреля занимает 46-й строчку.

В тройке лучших все осталось без изменений. Сборная Бельгии сохранила первую позицию, следом за ней идут команды Франции и Бразилии. На четвертую строчку поднялась Англия, сместив финалистов чемпионата мира 2018 года — Хорватию.

Напомним, последние две встречи сборная России провела в рамках квалификации Евро-2020, в которых проиграла Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0).

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт FIFA