Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА. Команда заняла 46-е место.
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на четыре позиции и по состоянию на 4 апреля занимает 46-й строчку.
В тройке лучших все осталось без изменений. Сборная Бельгии сохранила первую позицию, следом за ней идут команды Франции и Бразилии. На четвертую строчку поднялась Англия, сместив финалистов чемпионата мира 2018 года — Хорватию.
🇧🇪@BelRedDevils remain No1 🔝
🏴@England up to fourth 👏
🇮🇱@ISRAELFA biggest climbers of the month 💪
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— FIFA.com (@FIFAcom) April 4, 2019
Напомним, последние две встречи сборная России провела в рамках квалификации Евро-2020, в которых проиграла Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0).
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт FIFA