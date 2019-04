Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА. Команда заняла 46-е место.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России поднялась на четыре позиции и по состоянию на 4 апреля занимает 46-й строчку.

В тройке лучших все осталось без изменений. Сборная Бельгии сохранила первую позицию, следом за ней идут команды Франции и Бразилии. На четвертую строчку поднялась Англия, сместив финалистов чемпионата мира 2018 года — Хорватию.

🆕 #FIFARanking

🇧🇪@BelRedDevils remain No1 🔝

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@England up to fourth 👏

🇮🇱@ISRAELFA biggest climbers of the month 💪

More 👇

— FIFA.com (@FIFAcom) April 4, 2019