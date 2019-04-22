Робби Фаулер возглавит австралийский клуб

Экс-нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер решил начать тренерскую карьеру. На следующей неделе 44-летний англичанин возглавит австралийский клуб «Брисбен Роар».

Сообщается, что «Брисбен Роар» уже договорился с Фаулером и объявит о его назначении на следующей неделе. Англичанин начнет работать с австралийской командой с нового сезона. Последний матч нынешнего сезона команда проведет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Даррена Дэвиса.

«Брисбен Роар» занимеает предпоследнее 9-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Австралии.

Фаулер играл в Австралии в период с 2009 по 2011 год в клубах «Норт Квинсленд Фьюри» и «Перт Глори».

Кроме того, он уже работал в качестве играющего тренера в таиландском клубе «Муангтонг Юнайтед» в сезоне-2011/12.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports