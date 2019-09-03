«ПСЖ» арендовал Мауро Икарди

Автор: Анатолий Акулов 0

Аргентинский нападающий продолжит карьеру в чемпионате Франции. 26-летний форвард перешел на правах аренды в «ПСЖ».

Икарди продлил контракт с «нерадзурри» до 2022 года и перебрался в парижскую команду на правах аренды. В «ПСЖ» он будет зарабатывать 8 миллионов евро. Помимо этого, еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Отметим, что у французского клуба следующим летом будет возможность выкупить игрока за 70 миллионов евро. Однако, если аргентинец по истечении срока аренды вернется в «Интер», в сезоне-2020/21 его зарплата составит 5 миллионов евро.

Футболист уже прибыл в расположение «ПСЖ». Он прошел медосмотр и заключил контракт со своей новой командой.

В прошлом сезоне Мауро провел 29 матчей в чемпионате Италии. В его активе 11 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Интера»

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