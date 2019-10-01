Ромелу Лукаку пропустит матч против «Барселоны» в Лиге чемпионов

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку не примет участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». Причина — мышечные проблемы игрока.

По данным источника, игрок испытывает проблемы с мышцами уже около 10 дней. Главный тренер «Интера» Антонио Конте дал понять, что здоровье футболиста для него на первом месте. Из-за этого бельгиец даже не полетел в Испанию вместе с командой.

Сообщается, что Лукаку не пропустит встречу 7-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» из-за этих проблем.

В нынешнем сезоне Ромелу Лукаку провел за «Интер» 7 матчей, в которых забил три мяча.

Фото: твиттер «Интера»
Источник: сайт журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио

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