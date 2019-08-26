Томас Тухель: «Хочу сохранить Неймара в «ПСЖ»

Автор: Анатолий Акулов 0

Главный тренер парижан надеется, что бразильский лидер останется в команде. Томас Тухель подчеркнул, что Неймар — незаменимый игрок для клуба.

Немецкий специалист также разговаривал на эту тему со спортивным директором клуба — Леонардо. Тем не менее, на старте сезона бразилец пропустил уже третий матч подряд.

«Леонардо прекрасно знает, что я хочу сохранить Неймара. Ситуация неясная, ее нужно разрешить как можно скорее. Он отличный игрок и очень важен для нас», – сказал Тухель.

Напомним, в трансфере игрока сборной Бразилии заинтересованы сразу два испанских гранда. Однако, «ПСЖ» всячески препятствует переходу 27-летнего форварда в «Барселону» или «Реал».

В прошедшем сезоне Неймар провел 17 матчей в чемпионате Франции. В его активе 15 голов и 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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