Хосеп Гвардиола отклонил предложение «Ювентуса»

Главный тренер «Манчестер Сити» останется в Англии на следующий сезон. 48-летний специалист не согласился на переход в «Ювентус».

Представители туринцев предлагали испанцу выгодные условия по переезду в Серию А. «Бьянконери» готовы были платить Гвардиоле более 20 млн. евро в год, однако, Пеп ответил отказом.

Сообщается, что трансфер специалиста был приоритетным вариантом для руководства «Старой Синьоры». На данный момент «Юве» продолжает поиск нового главного тренера после отставки Массимилиано Аллегри. Фаворитом считается Маурицио Сарри, который на этой неделе должен покинуть «Челси».

В прошедшем сезоне Гвардиола вместе с «Сити» завоевал чемпионский титул в английской Премьер-лиге. В 38 матчах «горожане» набрали 98 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Eurosport