Премьер-лига. 2-й тур. «Краснодар» обыграл «Уфу» в гостях

В Уфе одноименный клуб принимал «Краснодар». Встреча завершилась волевой победой гостей со счетом 3:2.

Премьер-лига. 2-й тур.

«Уфа» — «Краснодар» — 2:3 (2:0).

Уфа. 20 июля.

Стадион: «Нефтяник». 6725 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Уфа»: Чернов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Алиев, Фомин, Карп (Засеев, 84), Тилль (Кротов, 83), Козлов (Cысуев, 72), Игбун.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Ольссон (Иван, 66), Намли (Сулейманов, 70), де Вильена (Фьолусон, 90+5), Ари, Вандерсон.

Голы: Карп (29), Табидзе (39), Намли (49), Вильена (74), Табидзе (автогол, 86).

Предупреждения: Спайич (28), Рамирес (54), Игбун (64), Кротов (89).

10 (4) удары(в створ) 13 (6)

14 фолы 15

6 угловые 2

1 офсайды 1

36% владение мячом 64%

В середине первого тайма уфимцы в течение 10 минут забили дважды. Сначала Карп после скидки мяча нанес прицельный удар в нижний угол. А затем Табидзе удвоил результат, замкнув головой подачу Оливье Тилля. После перерыва команда Мусаева перехватила преимущество. Новички «Краснодара» Намли и Вильена открыли счет голам в РПЛ. В концовке встречи гости вышли вперед. После удара Рамиреса мяч от защитника «Уфы» влетел в дальний угол ворот Чернова. Краснодарцы одерживают волевую победу и набирают первые очки в этом сезоне. Уфимцы проигрывают второй матч подряд.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»