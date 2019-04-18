«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА соберет полные трибуны. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека, встреча состоится в субботу, 20-го апреля в 19:00.

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Три-четыре, закончили! Всё! 😱 Все билеты на #ЛокоЦСКА проданы! Действующие чемпионы ждут вашей поддержки не только в дерби, но и в матче с другими красно-синими 👇🏼https://t.co/Ijm6n4Gixv pic.twitter.com/4kYf6BdOSA — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) April 18, 2019

«Локомотив» идет на 2-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. ЦСКА занимает 4-ю строчку, набрав 40 баллов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер клуба «Спартак»