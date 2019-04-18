«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Автор: Павел Зайцев 0

Лига чемпионов. 2 тур. «Локомотив» — «Шальке» — 0:1. Москва. «РЖД Арена». 3 октября 2018 г.

Московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА соберет полные трибуны. Стадион «РЖД-Арена» вмещает 27 084 человека, встреча состоится в субботу, 20-го апреля в 19:00.

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Локомотив» идет на 2-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в своем активе 42 очка. ЦСКА занимает 4-ю строчку, набрав 40 баллов.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер клуба «Спартак»

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