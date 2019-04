Названа символическая сборная сезона АПЛ

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) представила символическую сборную чемпионата Англии-2018/19. В команду года вошли 6 игроков «Манчестер Сити», 4 из «Ливерпуля» и один из «Манчестер Юнайтед».

Члены Ассоциации профессиональной футболистов (PFA) выбрали 11 лучших игроков по итогам текущего сезона в АПЛ.

В команду года вошли: Эдерсон («Манчестер Сити») — Лапорт («Манчестер Сити»), Ван Дейк («Ливерпуль»), Робертсон («Ливерпуль»), Александер-Арнолд («Ливерпуль») — Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Фернандинью («Манчестер Сити»), Погба («Манчестер Юнайтед») — Мане («Ливерпуль»), Агуэро («Манчестер Сити»), Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»).

The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI

— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) April 25, 2019