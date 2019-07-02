Сергей Семак признан лучшим тренером прошедшего сезона

Во вторник в медиацентре «Российской газеты» состоялась пресс-конференция, посвященная Международному дню спортивного журналиста. Во время мероприятия руководители РФС и Объединения «Отечественные тренеры по футболу» назвали лучшего тренера России по футболу по итогам завершившегося сезона.

В пресс-конференции приняли участие глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович, президент Федерации спортивных журналистов Николай Долгополов России руководитель департамента профессионального футбола Сергей Куликов и заслуженные тренеры России Борис Игнатьев и Сергей Павлов.

После вступительных слов и поздравления журналистов с профессиональным праздником, Михаил Гершкович объявил о вручении приза «Лучшего тренера России по футболу» главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку, ставшему чемпионом страны в сезоне 18/19. Сам Семак не смог принять участие в награждении и сможет получить статуэтку уже после возвращения со сборов в Австрии.

«В этом году у нас было два кандидата в данной номинации. Первая — это Сергей Семак, как чемпион страны, вторая — Юрий Семин, победитель кубка и серебряный призер. Аргументация голосовавших за Семина звучала в пользу того, что он стал чемпионом страны в прошлом году, но приз лучшему тренеру заслуженно получил Станислав Черчесов, который провел очень хороший чемпионат со сборной России, произвел фурор и какое-то время сделала футбол национальной идеей в нашей стране. После того как мнения разделились, решение было доверено высшей инстанции и исполком голосованием признал лучшим тренером России Сергея Семака, с чем мы его и поздравляем», — объявил Гершкович.

Не обошли вниманием участники конференции и вопрос о новом формате лимита на легионеров «8+17. Михаил Гершкович заявил, что «Лимит ничего нам не даёт. Всё время выступаю за то, чтобы в системе лимита мы обратили внимание не на количество, а на качество игроков. Чтобы мы не позволяли всякой шушере появляться в нашем футболе. Если ведущие команды априори не будут брать игроков высокого уровня, то посмотрите на вторую половину таблицы и кто в этих командах играет. Они обеими руками тащат наш футбол назад. Надо выработать качественные критерии, которые годятся для нашей страны и ситуации.

Это будет шаг вперёд, который закроет путь к посредственным футболистам и откроет дорогу нашим футболистам. Даст возможность появиться большему числу игроков в наших командах. Мы можем говорить о лимите, весне-осень, 18 командах и так далее. Но если мы не будем заниматься детским и юношеским футболом, то перспективы нет. Радует, что РФС начал делать первые шаги. Президент Дюков внимательно относится к этой теме. Единственное, если эти вопросы решать без профессионального тренерского сообщества, то будет трудно сделать правильные шаги. Нет ни одного вида спорта, где тренерская мысль не участвует в развитии», — добавил Гершкович.

В конце мероприятия состоится церемония вручения памятных сувениров юбилярам — ветеранам журналистики и товарищеский фуршет.

Фото: Павел Зайцев

Текст: еженедельник «Футбол»