Харри Магуайр близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Английский защитник «Лестера» Харри Магуайр может покинуть команду. Футболиста хочет подписать «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» продолжают борьбу с «Манчестер Сити» за защитника «Лестера» Харри Магуайра. «Красные дьяволы» предложили «лисам» 70 миллионов фунтов за переход игрока сборной Англии.

«Лестер» хочет выручить от продажи Магуайра не менее 75 миллионов евро. Руководство клуба не хочет отпускать лидера обороны за меньшую сумму.

Пока «Юнайтед» опережает своих соседей в борьбе за Магуайра. Однако, сам футболист не собирается форсировать свой переход, поскольку всем доволен в «Лестере».

В прошедшем сезоне 26-летний защитник провел 31 матч в английской Премьер-лиге. В его активе 3 забитых мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports