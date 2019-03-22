Рафаэль Варан хочет покинуть «Реал»

Автор: Павел Зайцев 0

Варан

Защитник Королевского клуба хочет сменить команду. Француз уже сообщил своим одноклубникам, что по окончании сезона намерен покинуть состав «сливночных».

Сообщается, что Рафаэль Варан устал от многолетнего выступления за один клуб и не против сменить обстановку, для поиска новых мотиваций и вызовов в своей карьере. Ближайшим летом 25-летний защитник планирует покинуть Мадрид, о чем узнали его партнеры по команде.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан надеется переубедить футболиста, так как продолжает рассчитывать на него. Французский наставник хочет и впредь иметь его в своем составе, но если решение Варана окончательно, то ему вряд ли удастся это сделать.

Варан перешел в столичный клуб в 2011 году, на тот момент ему было 17 лет. В составе мадридцев он дважды выигрывал чемпионат Испании, один раз Кубок Испании, 2 раза Суперкубок Испании, 4 раза становился победителем Лиги Чемпионов и 3 раза обладателем Суперкубка Европы. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне француз сыграл в 24 матчах чемпионата Испании и забил два гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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