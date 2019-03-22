Немецкие болельщики, оскорблявшие Сане и Гюндогана, сдались полиции

Автор: Павел Зайцев 0

Сане

Во время товарищеского матча Германия — Сербия полузащитники немецкой сборной Илкай Гюндоган и Лерой Сане подверглись оскорблениям на расовой почве. Виновные сами пришли в полицию.  

Неприятный инцидент случился 20 марта на стадионе «Фольксваген-Арена», несколько немецких болельщиков с трибун выкрикивали расистские оскорбления в адрес игроков своей команды.

Сообщается, что фанаты, выкрикивающие оскорбительные кричалки, были запечатлены на видео. Полиция Вольфсбурга начала расследования по факту происшествия. А сегодня днем трое подозреваемых сами явились в отделение. Другие детали пока неизвестны.

Немецкий футбольный союз осудил поведение болельщиков и призвал сообщать о проявлениях расизма стюардам.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Голами отметились Лука Йович и Леон Горетцка.

Фото: Global Look Press
Источник: Deutsche Welle

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