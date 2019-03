Немецкие болельщики, оскорблявшие Сане и Гюндогана, сдались полиции

Во время товарищеского матча Германия — Сербия полузащитники немецкой сборной Илкай Гюндоган и Лерой Сане подверглись оскорблениям на расовой почве. Виновные сами пришли в полицию.

Неприятный инцидент случился 20 марта на стадионе «Фольксваген-Арена», несколько немецких болельщиков с трибун выкрикивали расистские оскорбления в адрес игроков своей команды.

Сообщается, что фанаты, выкрикивающие оскорбительные кричалки, были запечатлены на видео. Полиция Вольфсбурга начала расследования по факту происшествия. А сегодня днем трое подозреваемых сами явились в отделение. Другие детали пока неизвестны.

BREAKING: Three men who allegedly shouted racial abuse at Leroy Sané and Ilkay Gündogan during #GERSRB have voluntarily turned themselves in, authorities have confirmed. pic.twitter.com/livefaSSc5

— DW Sports (@dw_sports) March 22, 2019