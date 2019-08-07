Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч. «Краснодар» уступил «Порту»

В Краснодаре местная команда принимала «Порту». Команда Мурада Мусаева потерпела поражение, пропустив гол на 88-й минуте.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первый матч.

КРАСНОДАР (РОССИЯ) — ПОРТУ (ПОРТУГАЛИЯ) — : (0:0)

Краснодар. 7 августа.

Стадион: «ФК Краснодар». 34 874 зрителя.

Судья: Тобиас Штиллер (Германия).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спаич, Петров, Намли (Сулейманов, 66), Вилена, Камболов (Фьолусон, 72), Кабелла, Берг (Ари, 62), Вандерсон.

«Порту»: Марчесин, Манафа, Пепе, Маркано, Теллес, Оливейра, Перейра, Бару (Диас, 55), Марега, Корона (Отавио, 85), Соарес (Зе Луиш, 74).

Голы: 0:1 — Оливейра (88).

Предупреждения: Камболов (28), Перейра (38), Бару (49), Корона (63).

8 (3) удары (в створ) 16 (4)

6 фолы 10

8 офсайды 1

1 угловые 5

44 % владения мячом 56

В первом тайме инициатива осталась за гостями. Марега не реализовал выход один на один после сквозного паса. Затем Сафонов отбил удар Короны. В конце тайма «Краснодар» создал несколько атак. Камболов сделал дальний удар, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Во втором тайме борьба за мяч стала более плотной. Хозяева встречи могли выйти вперед, но Кабелла оказался в офсайде после паса Вандерсона. За 10 минут до конца основного времени «быки» не реализовали шанс. Кабелла бил в упор, но Марчесин выручил команду. В концовке встречи Оливейра забил со штрафного.

Фото: твиттер клуба «Краснодар»

Источник: Еженедельник «Футбол»