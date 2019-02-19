«Спартак» расторг контракт с Денисом Давыдовым

Нападающий Денис Давыдов покинул «Спартак». Контракт c 23-летним игроком расторгнут по соглашению сторон.

«Спасибо «Спартаку» за все! Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду Академии, дубля, «Спартака-2» и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа «Открытие Арене», – сказал Давыдов.

Форвард является выпускником академии «Спартака» Он становился победителем молодежного первенства с дублем красно-белых в 2013 году.

В сентябре 2015 года Давыдов дебютировал за основную команду и провел в общей сложности 37 матчей. На счету футболиста один гол в РПЛ.

Начало текущего сезона он провел на правах аренды в юрмальском «Спартаке». Сообщалось, что Давыдов проведет сбор с «Нижним Новгородом».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»