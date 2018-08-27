Похоронное бюро проспонсирует английский клуб

Автор: Михаил Серебряков 0

 

Брентфорд

Клуб первой английской лиги «Брентфорд» заключил партнерское соглашение с похоронным агентством Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды.

Ритуальная компания стала официальным спонсором англичан. «Мы рады, что Грэм и его жена Сью стали официальным похоронными директорами «Брентфорда» и вошли в правление. На протяжении нескольких лет у них и их компании была безукоризненная репутация», — заявил коммерческий директор клуба Майк Салливан.

Владелец и управляющий директор фирмы Грэм Сэвилл — болельщик «Брентфорда». Контора была основана в 1875 году его прадедушкой.

Услугу тематических клубных похорон уже оказывают мадридский «Реал» и клуб пятой английской лиги «Барнет». У немецкого «Шальке-04» есть кладбище рядом со стадионом «Фелтинс Ареной», на котором погребены болельщики гельзенкирхенцев.

Фото:  официальный твиттер «Брентфорда»
Источник:  официальный твиттер «Брентфорда»

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