Премьер-лига. 18-й тур. «Арсенал» одолел ЦСКА в Грозном

В матче 18-го тура Российской премьер-лиги тульский «Арсенал» играл с ЦСКА. Встреча, проходившая в Грозном из-за неудовлетворительного состояния поля в Туле, закончилась победой туляков — 2:0.

Премьер-лига. 18-й тур

АРСЕНАЛ — ЦСКА — 2:0 (0:0)

Грозный. 2 марта.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Бакаев (Мирзов, 73), Костадинов, Кангва, Джорджевич (Аджоев, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, Обляков, Бистрович (Бийол, 79), Влашич, Сигурдссон (Нисимура, 73), Чалов.

Голы: 1:0 — Джорджевич (49), 2:0 — Кангва (88).

Предупреждения: Набабкин (32), Сигурдссон (44), Костадинов (52), Бакаев (54), Ахметов (56), Джорджевич (70), Мирзов (90).

8 (5) удары (в створ) 7 (2)

15 фолы 15

1 угловые 4

4 офсайды 0

43 % владения мячом 57

В первом тайме команды не создали опасных моментов. А вот вторая половина встречи сразу же началась с гола туляков. После удара Кангвы мяч попал в перекладину, от которой футбольный снаряд отскочил к Джорджевичу. Черногорец мощно отправил мяч между ног Акинфееву. После пропущенного гола армейцы активизировались. На 67-й минуте Чалов опасно пробил по воротам, но Левашов спас «Арсенал». Позже был момент у Нисимуры, однако снова вратарь тульской команды выручил. В конце встречи туляки удвоили преимущество: Кангва замкнул прострел Джорджевича.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»