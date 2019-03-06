Рио Фердинанд: «Мой фаворит в Лиге чемпионов — «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и телеэксперт Рио Фердинанд рассказал, кого считает фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. По его словам, именно «Манчестер Сити» способен завоевать этот трофей.

«В прошлые годы всегда была команда, которая выделялась на фоне остальных, но в этом году ее нет. Некоторые говорят, что Лигу чемпионов выиграет «ПСЖ», другие отдают предпочтение «Ювентусу» или «Барселоне».

Не думаю, что многие команды захотят встретиться с английскими клубами. Мы играем в быстрый, динамичный футбол. Я бы не хотел играть против «Манчестер Сити» или «Ливерпуля», но сейчас мои фавориты — «горожане», — сказал Фердинанд.

Напомним, «Манчестер Сити» играет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке». Первая встреча, которая прошла в Гельзенкирхене, завершилась победой «горожан» — 3:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka