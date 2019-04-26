Неймар дисквалифицирован на несколько матчей за оскорбление арбитров

УЕФА вынес решение по делу в отношении нападающего «ПСЖ» Неймара. Футболист пропустит несколько матчей.

По решению организации, 27-летний бразилец дисквалифицирован на три матча в екрокубках за оскорбление официальных лиц.

Форвард был недоволен работой арбитров в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «МЮ» (1:3) и решением назначить пенальти в ворота парижского клуба. Кроме этого, он пытался прорваться в судейскую комнату после окончания встречи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА