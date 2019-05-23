«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы

«Арсенал» и «Челси» не смогли реализовать более половины выделенной квоты билетов на финал Лиги Европы. Матч пройдет в Баку.

По информации источника, лондонские клубы вернут УЕФА более 6000 тысяч билетов на решающий матч.

Отмечается, что «Арсенал» продал около 3500 билетов, а «Челси» — около 2000. Всего УЕФА им выделил по 5800 билетов.

Причинами малого спроса называют цены на перелет в Баку, малую пропускную способность в аэропорту столицы Азербайджана и позднее начало игры. Кроме того, бакинские отели значительно увеличили стоимость номеров.

Билеты, которые вернут клубы, будут выставлены на продажу. Их смогут приобрести местные болельщики.

Финал Лиги Европы пройдет 29 мая и начнется в 22:00 (мск).

Фото: Global Look Press

Источник: The Times