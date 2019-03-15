Джонатан Барнетт: «У Бэйла огромный талант»

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о состоянии футболиста. Он также заговорил о планах игрока на будущее.

«Бэйл хотел бы провести всю свою карьеру в «Реале». Если этого не случится, тогда мы будем общаться. Он поговорит с Зиданом, и по окончании сезона будем решать.

Что касается отношений между Гаретом и Зиданом, то Бэйл хотел играть одним способом, а главный тренер — другим. В этом была проблема, и день за днем она становилась все хуже. Если позволить Гарету играть в свой футбол, не менять его, он сможет быть на уровне Криштиану Роналду. У Бэйла огромный талант», — заявил Барнетт.

Напомним, что полузащитник перешел в мадридский клуб в 2013 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел 21 матч, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Radio 5