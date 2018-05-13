Беспроигрышная серия «Барселоны» в Ла Лиге прервалась на отметке в 43 матча

«Леванте» одержал сенсационную победу над «Барселоной». Для каталонцев это первое поражение в нынешнем сезоне Ла Лиге.

Ла Лига. 37-й тур

ЛЕВАНТЕ — БАРСЕЛОНА — 5:4 (2:1)

Валенсия. 13 мая.

Стадион «Сьюдад де Валенсия». 22384 зрителя.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Леванте»: Оласабаль, Коке, Луна, Робер, Постиго, Лукич, Моралес (Рочина, 85), Кампанья, Барди, Боатенг (Паццини, 77), Марти (Лерма, 69).

«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Альба, Мина, Вермален (Пике, 31), Ракитич, Коутиньо, Бускетс, Иньеста (Д. Суарес, 60), Л. Суарес, Дембеле (Алькасер).

Голы: 1:0 — Боатенг (9), 2:0 — Боатенг (30), 2:1 — Коутиньо (38), 3:1 — Барди (46), 4:1 — Боатенг (49), 5:1 — Барди (56), 5:2 — Коутиньо (59), 5:3 — Коутиньо (64), 5:4 — Л. Суарес (71, с пенальти).

Предупреждения: Вермален (20), Барди (22), Боатенг (37), Коке (62), Бускетс (65), Кампанья (70), Лерма (88), Л. Суарес (88), Д. Суарес (89), Паццини (90), Пике (90), Мина (90).

9 (7) удары(в створ) 16 (8)

17 фолы 12

3 угловые 8

3 офсайды 4

38 % владения мячом 62

Фото: официальный твиттер «Леванте»

Источник: Еженедельник «Футбол»

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