Неймар сравнил Килиана Мбаппе с Лионелем Месси

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о своих отношениях с Килианом Мбаппе. Бразилец описал свои мысли по поводу французского форварда.

«Невозможно представить общения лучше, чем у нас с Мбаппе на поле и за его пределами. Я назвал его «Золотым мальчиком». Несмотря на его настроение, я всегда готов с ним поговорить, как и наоборот. Он мне как брат. Не думаю, что конкуренция помогает нам побеждать, дело вовсе не в этом, мы не завидуем друг другу.У меня к нему особая привязанность. Я уверен, что однажды он станет одним из лучших футболистов в истории, и я сделаю все, чтобы помочь ему в этом.

Для него приоритет – сделать пас, а не забить. Когда я пасую ему, то хочу, чтобы он забил. Это похоже на то партнерство, что было у меня с Месси в «Барселоне», — сказал Неймар.

Мбаппе и Неймар выступают за «ПСЖ» с сезона 2017/2018. В текущем сезоне француз забил 29 голов и отдал 14 голевых пасов. Бразилец же забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Globoesporte