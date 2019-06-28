Марк Рока может перейти в «Баварию»

Автор: Анатолий Акулов 0

Испанский хавбек может перебраться в чемпионат Германии. В его услугах заинтересована «Бавария».

Руководство мюнхенского клуба рассматривают варианты усиления линии полузащиты. Марк Рока рассматривается в качестве одной из главных целей немецкого гранда.

«Бавария» переключилась на его кандидатуру после того, как хавбек «Атлетико» Родри принял решение перейти в «Манчестер Сити». Сейчас Рока выступает в  составе молодежной сборной Испании (U-21). Его команда вышла в финал турнира, где сыграет со сборной Германии.

В прошедшем сезоне Рока провел 35 матчей в чемпионате Испании. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «Twitter» Radioestadio

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