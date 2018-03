36-летний бухгалтер сыграл в матче НХЛ и стал звездой игрового дня

Голкипер «Чикаго» Антон Форсберг, который должен был начать игру, травмировался на разминке. Его подменил вызванный из АХЛ Коллин Делиа, а о место резервного вратаря занял бухгалтер Скотт Фостер. Вратарь-любитель ни разу не пропустил от «Виннипега» за 14 минут.

Фостер, ранее игравший только на студенческом уровне, отыграл 14 минут и отразил 7 бросков из 7.

«Первый шок случился, когда мне пришлось надеть экипировку. А потом я просто отключился… Это, конечно, исполнение мечты. У меня этого никто уже не заберет.

Обязательно буду рассказывать про это друзьям и членам семьи. Я получил просто тонну веселья. А вообще я бухгалтер, и еще пару часов назад сидел в офисе за компьютером», – сказал Фостер.

