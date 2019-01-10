Второй бомбардир ФНЛ Антон Зиньковский перешел из «Чертанова» в «Крылья Советов»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Крылья Советов

Полузащитник «Чертанова» Антон Зиньковский переходит в «Крылья Советов». В ближайшее время 22-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с волжской командой. 

Зиньковский провел 104 официальных матча за «Чертаново», в которых забил 37 мячей и сделал 26 результативных передач – он лучший бомбардир в истории клуба.

В прошлом сезоне хавбек с 18 мячами стал лучшим бомбардиром ПФЛ-Запад, а в нынешнем сезоне занимает вторую строчку среди лучших бомбардиров Олимп-ФНЛ с 11 голами (5 – с пенальти) в 22 играх.

Фото: Global Look Press
Источник: группа «Чертанова» «ВКонтакте»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Денис Глушаков может перейти в «Крылья Советов» на правах аренды

Премьер-лига. 15-й тур. «Спартак» взял верх над «Крыльями Советов»

Олег Кононов

Олег Кононов: «Мне довольно непросто выбирать состав, все игроки хотят выходить на поле»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 