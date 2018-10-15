Луис Энрике: «Испания готова сыграть с Англией так же, как на «Уэмбли»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Англией. Игра пройдет сегодня в Севилье.

«Думаем только о победе, но не будем забывать, что у Англии все хорошо. Они играли с пятью защитниками, но из-за травм сменили схему.

Мы готовы сыграть так же, как на «Уэмбли», и постараться победить за счет хорошей игры. Мои игроки находятся в хорошем состоянии.

Эта сборная Испании никоим образом не напоминает мою «Барселону», да и нечестно сравнивать их», – сказал Энрике.

Первая встреча между командами закончилась со счетом 2:1 в пользу испанцев.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana