Гари Линекер: «Рахим Стерлинг не нырял и не просил пенальти»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал пенальти в матче Лиги чемпионов «Ман Сити» – «Шахтер». Встреча закончилась победой английского клуба со счетом 6:0.

На 24-й минуте встречи вингер «горожан» Рахим Стерлинг споткнулся о газон в чужой штрафной, потерял равновесие и упал. Главный арбитр матча Виктор Кашшаи поставил пенальти в ворота украинского клуба, который реализовал Габриэл Жезус.

«Стерлинг не просил назначить пенальти. Насколько известно, он мог сказать судье [что пенальти не было], но его проигнорировали, и это стандартная процедура.

Еще раз: он споткнулся, не нырял. Судьи обычно не меняют своих решений, даже если игрок признается в том, что он мог сделать», – написал Линекер в своем твиттере.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Гари Линекера