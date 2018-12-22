Хосеп Гвардиола о поражении от «Кристал Пэлас»: «Три удара в створ – и три гола. Таков футбол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о матче с «Кристал Пэлас» в 18-м туре чемпионата Англии. Команда испанца неожиданно проиграла.

«Мы довольно неплохо начали матч и создавали моменты, забили фантастический гол. А потом они дважды перешли на нашу половину поля и дважды забили. Второй гол был шикарным.

Третий гол… Нам нельзя привозить такие пенальти в свои ворота. Нужно стараться избежать их. Что ж, таков футбол – три удара в створ и три гола.

Было сложно, но мы бились до конца. Еще декабрь. Мы постараемся побеждать, чтобы вернуться», – сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC