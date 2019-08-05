«Спартак» может сыграть с «Брагой» или «Брондбю» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы (раунде плей-офф). Но для начала москвичам надо обыграть другой клуб.

В том случае, если московскому клубу удастся пройти швейцарский «Тун», «Спартак» выйдет на победителя пары «Брондбю» – «Брага».

Матчи состоятся 22 и 29 августа. Первая игра в случае выхода москвичей пройдет в гостях. Напомним, что с «Туном» в Швейцарии «Спартак» сыграет 8 августа, в Москве – 15-го.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»