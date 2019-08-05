«Спартак» может сыграть с «Брагой» или «Брондбю» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы

Автор: Тимофей Поршнев 0

РПЛ. 4 тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 3 августа 2019 г.

Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы (раунде плей-офф). Но для начала москвичам надо обыграть другой клуб.

В том случае, если московскому клубу удастся пройти швейцарский «Тун», «Спартак» выйдет на победителя пары «Брондбю» – «Брага».

Матчи состоятся 22 и 29 августа. Первая игра в случае выхода москвичей пройдет в гостях. Напомним, что с «Туном» в Швейцарии «Спартак» сыграет 8 августа, в Москве – 15-го.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Еженедельник «Футбол»

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