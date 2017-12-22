Месси возглавил топ-100 лучших футболистов по версии The Guardian

Британское издание The Guardian опубликовало рейтинг 100 лучших футболистов планеты. Первое место по итогам голосования, участие в котором приняли 169 экспертов из 63 стран, занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Аргентинец набрал 6582 очка, на 42 больше, чем занявший второе место нападающий «Реала» Криштиану Роналду (6540). Замкнул тройку призёров форвард «ПСЖ» Неймар (5934 голоса).

Первая десятка:

1. Лионель Месси («Барселона»)

2. Криштиану Роналду («Реал»)

3. Неймар («ПСЖ»)

4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»)

5. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»)

6. Лука Модрич («Реал»)

7. Роберт Левандовски («Бавария»)

8. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

9. Тони Кроос («Реал»)

10. Эден Азар («Челси»).

Лионель Месси выиграл эту награду в четвёртый раз (2012, 2013, 2015, 2017), в то время как Криштиану Роналду признавался лучшим дважды (2014 и 2016 год).

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian