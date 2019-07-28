Кшиштоф Пентек: «Мечта — играть с Роналду и Шевченко»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек рассказал, с кем мечтает играть в паре в одной команде. Форвард назвал имена футболистов.

«Криштиану Роналду и Андрей Шевченко. Кто бы мог подумать, что после перехода в Серию А, забью больше, чем Роналду. Но я намерен прогрессировать. Моя цель — стать лучшим бомбардиром. Сделаю все, чтобы добиться успеха», — заявил польский футболист.

Напомним, игрок перешел в «Милан» в зимнее трансферное окно 2019 года.

В прошедшем сезоне чемпионата Италии за миланцев Пентек провел 18 матчей, забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport