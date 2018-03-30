Бывшего финансового директора «Кубани» подозревают в хищении 40 млн рублей

Автор: Лидия Дидык 0

Кубань

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту хищения 40 миллионов рублей из «Кубани». В преступлении подозревают бывшего финансового директора клуба. 

«По факту хищения из бюджета клуба 40 миллионов рублей следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подозреваемым по делу проходит бывший финансовый директор клуба, в настоящее время он арестован. В рамках следственных действий устанавливается круг лиц, причастных к совершении преступления. Дальнейшую судьбу этих денег предстоит также установить в рамках следствия», – заявил источник.

Преступление было совершено в 2016 году.

Фото: Global Look Press
Источник: «Интерфакс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Нобоа и Могилевец

«Рубин» купил Павла Могилевца

РФПЛ. 19 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:0. Москва. «РЖД Арена». 2 декабря 2017 г.

Клубы РФПЛ впервые с 2012 года достигли положительного финансового результата

tumaev

Задержанного Владимира Тумаева заподозрили в организации убийства

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 