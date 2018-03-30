Бывшего финансового директора «Кубани» подозревают в хищении 40 млн рублей

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту хищения 40 миллионов рублей из «Кубани». В преступлении подозревают бывшего финансового директора клуба.

«По факту хищения из бюджета клуба 40 миллионов рублей следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Подозреваемым по делу проходит бывший финансовый директор клуба, в настоящее время он арестован. В рамках следственных действий устанавливается круг лиц, причастных к совершении преступления. Дальнейшую судьбу этих денег предстоит также установить в рамках следствия», – заявил источник.

Преступление было совершено в 2016 году.

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»