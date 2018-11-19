Лига наций. 19 ноября. Результаты дня

Автор: Поршнев Тимофей 0

Neuer

Лига наций уже успела набрать обороты. 19 ноября прошли очередные матчи европейского турнира.

Андорра — Латвия — 0:0

Дания — Ирландия — 0:0

Кипр — Норвегия — 0:2 (0:1)
(Камара, 36, 48)

Лихтенштейн — Армения — 2:2 (1:1)
(Бюхель, 44, Хаслер, 47; Адамян, 9, Карапетян, 85)

Чехия — Словакия — 1:0 (1:0)
(Шик, 32)

Грузия — Казахстан — 2:1 (0:0)
(Меребашвили, 59, Чакветадзе, 84; Омиртаев, 90)

Болгария — Словения — 1:1 (0:0)
(Иванов, 68; Зайц, 75)

Македония — Гибралтар — 4:0 (1:0)
(Барди, 27, Несторовски, 67, 80, Трайковски, 90)

Германия — Голландия — 2:2 (2:0)
(Вернер, 9, Сане, 19; Промес, 85, ван Дейк, 90)

Фото: твиттер сборной Германии
Источник: Еженедельник «Футбол»

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