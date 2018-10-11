Стефано Маркизио: «Клаудио хотел завершить карьеру в «Ювентусе», но все меняется»

Стефано Маркизио, отец и агент полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио, поделился мыслями об уходе сына из туринского «Ювентуса» минувшим летом. Итальянец выступал за «старую синьору» с 2006 по 2018 годы.

«Три года назад Клаудио мог уйти из «Ювентуса» и заработать гораздо больше. В 2017 году он отказал «Милану», который предлагал ему двойной оклад. Клаудио хотел завершить карьеру в «Ювентусе» – команде, которую он любит.

В футболе всё меняется, и я могу понять «Ювентус», который захотел омолодить команду. Клаудио скучает по клубу, и было бы странно, если бы это было не так. Если бы он всё ещё играл за «Юве», то наверняка был бы самым счастливым человеком в мире», — сказал отец 32-летнего полузащитника.

Клаудио Маркизио присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно в качестве свободного агента.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport