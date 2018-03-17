Стадион ЧМ-2018 «Ростов-Арена» ввели в эксплуатацию

Автор: Лидия Дидык 0

Rostov stadium

Стадион чемпионата мира-2018 «Ростов-Арена» введен в эксплуатацию. Вместимость арены после проведения турнира будет снижена с 45 000 до 37 868 мест.

«Это уютный стадион, рассчитанный на 45 тысяч зрителей. Он удобно расположен, что делает его хорошо доступным для всех жителей города. Уверен, стадион и благоустроенная территория вокруг него станут любимым местом посещения ростовчан», – сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Ближайший тестовый матч на стадионе состоится 15 апреля. В рамках 26-го тура чемпионата России «Ростов» сыграет против хабаровского СКА.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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