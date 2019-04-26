Марк Бартра может стать игроком мадридского «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к защитнику севильского «Бетиса» Марку Бартре. Испанец выступает за баломпийцев с января 2018 года.

В составе «матрасников» Бартра может стать заменой Диего Годину. Уругваец летом покинет клуб в качестве свободного агента.

28-летний Бартра является воспитанником «Барселоны». В «Бетис» он перешел из дортмундской «Боруссии» за 10,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне Бартра принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата.

Контракт с «Бетисом» у Бартры действителен до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport