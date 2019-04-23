На матч лиги 1 впервые назначена женщина-судья

Автор: Роман Шлуинский 0

На матче 34-го тура лиги 1 «Амьен» – «Страсбург» будет работать Стефани Фраппар. Об этом объявила федерация футбола Франции.

Отметим, что это случится впервые в истории высшего французского дивизиона. До этого женщины-арбитры не обслуживали игры лиги 1.

Фраппар судит встречи лиги 2, второго по силе дивизиона страны, с 2014 года.

На матче «Амьен» – «Страсбург» она будет работать для того, чтобы подготовиться к женскому ЧМ-2019. Мундиаль пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Федерации футбола Франции

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леонарду Жардим: «Ожидаем многого от игры Радамеля Фалькао»

Первая осечка «Ювентуса», миланское дерби и волшебник Месси. Главные матчи воскресенья в топ-5 европейских лиг.

«Реал» заинтересовался полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 