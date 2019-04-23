На матч лиги 1 впервые назначена женщина-судья

На матче 34-го тура лиги 1 «Амьен» – «Страсбург» будет работать Стефани Фраппар. Об этом объявила федерация футбола Франции.

Отметим, что это случится впервые в истории высшего французского дивизиона. До этого женщины-арбитры не обслуживали игры лиги 1.

Фраппар судит встречи лиги 2, второго по силе дивизиона страны, с 2014 года.

На матче «Амьен» – «Страсбург» она будет работать для того, чтобы подготовиться к женскому ЧМ-2019. Мундиаль пройдет с 7 июня по 7 июля во Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Федерации футбола Франции