Стал известен состав молодежной сборной России

Автор: Дарья Григорьева 0

Товарищеский матч. Сборная России — «Чертаново» — 6:0. Москва. УТЦ «Новогорск». 3 июня 2019 г.

Стал известен список игроков, которые вошли в состав молодежной сборной России. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Футболисты примут участие в матче против Сербии и Болгарии в рамках отборочного этапа Евро-2021.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»).
Защитники: Юрий Горшков («Чертаново»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Локомотив»), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Данил Степанов («Рубин»).
Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Артем Голубев («Уфа»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба – «Арсенал» Тула), Леон Мусаев («Зенит»), Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (оба – «Краснодар»), Роман Тугарев («Локомотив»).
Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Напомним, игра с национальной командой Сербии пройдет 6 сентября в Саранске, а с Болгарией — 10 сентября в Софии.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт РФС

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