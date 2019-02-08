Мехди Бенатиа: «Перешел в «Аль-Духайль», потому что хочу, чтобы мои дети росли в мусульманском окружении»

Защитник Мехди Бенатиа объяснил, почему предпочел перейти в катарский «Аль-Духайль». Марокканец мог также перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Спортивные журналисты из Марокко раскритиковали меня за решение перебраться в Доху. Но я хочу, чтобы все уважали мое решение, потому что я принял его ради себя и моей семьи.

Я хочу, чтобы мои дети росли в мусульманском окружении. Я могу перейти в клуб из ОАЭ, Саудовской Аравии, но я предпочел перейти в «Аль-Духайль». Большое количество марокканцев играет в сборной, при этом выступая в клубах стран Персидского залива.

Тренер сборной Марокко Эрве Ренар хорошо меня знает. Если он решит, что я не заслуживаю места в национальной команде, я буду уважать его решение», – сказал Бенатиа.

У Бенатиа четверо детей – две дочки в возрасте 7 лет и 1 года, а также два сына – одному 4 года, а другому 9 месяцев.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Аль-Духайля»