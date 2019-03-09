Отец Неймара пытался устроить потасовку с Эриком Кантона

В концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» на трибунах стадиона «Парк де Пренс» в вип-ложе едва не вспыхнула драка. Отец форварда «ПСЖ» Неймара попытался устроить потасовку с бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Эриком Кантона.

Причиной конфликта послужили бурные празднования француза и его друзей. Кантона подносил палец к губам, призывая отца Неймара замолчать. После этого бразилец отправился в ложу к Кантона и вступил в конфликт с Эриком и его окружением.

В ситуацию вовремя вмешались стюарды, которые разняли участников конфликта. После этого отец Неймара вернулся в свою ложу.

Еще перед первым матчем Кантона опубликовал видео, в котором заявил, что «Манчестер Юнайтед» «съест» «ПСЖ», как сам Эрик ест лягушек.

По итогам двух матчей в четвертьфинал турнира прошел английский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC