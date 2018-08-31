«Зенит» готов заплатить 15 миллионов евро за трансфер защитника «Нанта» Диего Карлоса

Защитник «Нанта» Диего Карлос входит в сферу интересов российского «Зенита». 25-летний бразилец выступает за французский клуб с 2016 года.

По информации издания, клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за трансфер 25-летнего бразильского футболиста 15 миллионов евро. При этом «Нант» готов принять предложение «Зенита» только в том случае, если найдет замену Карлосу до закрытия трансферного окна — в полночь по французскому времени.

Карлос выступает за «Нант» с 2016 года. В нынешнем сезоне центральный защитник принял участие в трех матчах (все – в основе) за клуб в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может пополниться другим защитником «Нанта» Лукасом Лимой. Однако сегодня, 31 августа, главный тренер французской команды Мигель Кардосо сообщил, что защитник «канареек» не перейдет в российский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Ouest France