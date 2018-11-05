Сборная России представила список игроков на игры с Германией и Швецией

Стал известен состав сборной России на матчи против Германии и Швеции. Россия встретится с немцами в товарищеском матче 15 ноября, а 20 ноября в рамках Лиги наций сыграет против шведов.

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба – «Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба – ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба – «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»), Федор Чалов (ЦСКА).

Фото: Global Look Press

Источник: РФС