Тео Эрнандес: «Мне нравятся только игроки «Реала»

Защитник «Реала» Тео Эрнандес выразил мнение, что из-за клубных предпочтений с ним не стоит говорить о футболистах «Барселоны». Этим летом игрок перешел на правах аренды в «Реал Сосьедад».

«Некоторые считают, что в «Барселоне» есть Лионель Месси и 10 остальных игроков? В «Барселоне» выступают очень хорошие игроки, благодаря которым эта команда столь сильна. Но мне нравятся только игроки «Реала», поэтому не говорите со мной о «Барселоне».

Жорди Альба является отличным футболистом, но Марсело мне нравится больше. Бразилец является лучшим левым защитником мира вне всяких сомнений. Что касается Месси, то я считаю лучшим игроком Криштиану Роналду, хоть он и покинул «Реал», — заявил левый защитник.

Тео Эрнандес в текущем сезоне провел три матча за «Реал Сосьедад», но результативными действиями пока не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca