Леандро Паредес перейдет в «Милан» в зимнее трансферное окно

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес согласился перейти в «Милан» в зимнее трансферное окно. 24-летний аргентинец ранее выступал в Италии за «Рому».
Спортивный директор россонери Леонардо и директор департамента стратегического развития клуба Паоло Мальдини провели успешные переговоры с представителями Паредеса, и аргентинский игрок выразил готовность присоединиться к «Милану». Итальянский клуб может начать переговоры с «Зенитом» в январе.
За Паредесом также следят «Ювентус» и «Реал». «Зенит» хочет получить за хавбека примерно 30-35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Паредес принял участие в шести матчах и забил один гол.
Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato