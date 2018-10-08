Антонио Конте может возглавить «Реал»

«Реал» в качестве главного кандидата на пост главного тренера на случай возможного увольнения Хулена Лопетеги рассматривает бывшего наставника «Челси» Антонио Конте. Судьба специалиста может решиться уже 28 октября, когда его команда сыграет в принципиальной встрече с «Барселоной.

В мадридской команде считают, что итальянский специалист является лучшим кандидатом на этот пост среди числа тех тренеров, который сейчас находятся без клуба. Издание отмечает, что Лопетеги сейчас находится под большим давлением после серии без побед.

В чемпионате Испании «Реал» не может выиграть уже три матча кряду и после восьми туров занимает в турнирной таблице Примеры четвертое место, отставая от лидирующей «Севильи» на два очка.

Лопетеги возглавил мадридский клуб этим летом.

Фото: Global Look Press

Источник: As