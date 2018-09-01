Деяну Ловрену не понравилось, что Серхио Рамоса признали лучшим защитником прошлого сезона ЛЧ

Автор: Михаил Серебряков 0

Деян Ловрен

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен выказал отношение к новости о вручении футболисту «Реала» Серхио Рамосу награды лучшему защитнику Лиги чемпионов прошлого сезона. О присуждении испанскому игроку награды стало известно 30 августа.

В комментариях к новости о награде в официальном аккаунте Лиги чемпионов Ловрен опубликовал два эмодзи с жестом «фейспалм», который, как правило, означает разочарование или недоумение.

Помимо Рамоса, на награду претендовали другие защитники «Реала» — бразилец Марсело и француз Рафаэль Варан.

Напомним, Рамос вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, обыграв в финале турнира «Ливерпуль» со счетом 3:1. После той встречи Серхио подвергся критике за нанесение травмы нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

Фото: Global Look Press
Источник: MailOnline Sport

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